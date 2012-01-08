-İran'ın nükleer sorunu Türkiye'de görüşülecek ŞANGHAY (A.A) - 08.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Japon gazetesi Nikkei'ye verdiği mülakatta, İran nükleer müzakerelerinin yeniden başlamasında mutabakat sağlandığını söyledi. Japonya'nın en büyük ekonomi gazetesi Nihon Keizai Shimbun (Nikkei), İran ile mutabakat sağlanmasını dış haberler sayfasında manşetten duyurarak, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve Almanya'nın da bulunduğu 6 ülke ile İran'ın nükleer sorununa dair görüşmeleri Türkiye'de yeniden başlatacaklarını" yazdı. Gazeteye verdiği mülakatta İran'a yaptığı son ziyareti anlatan Davutoğlu, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Komiseri Catherine Ashton ile konuştuğunu, her iki tarafın da prensipte görüşmelerin Türkiye'de olması konusunda anlaştığını kaydetti ve "Müzakerelerin en kısa sürede gerçekleşmesini ümit ediyorum" diye konuştu. Haberde ayrıca İran ile ilgili olarak Davutoğlu'nun "Avrupa ve ABD'nin kendi kararları doğrultusunda uyguladıkları yaptırımlar Türkiye için bağlayıcı değildir. Yaptırımlarla ilgili olarak Türkiye için muafiyet gereklidir" ifadelerine yer verildi. Davutoğlu'nun verdiği mülakatta İran nükleer meselesinin yanı sıra Suriye'de son dönemde yaşananlar, Japonya ile ilişkiler ve Japonya ile nükleer müzakereler konuları da yer aldı. Gazete haberinde nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanacağını garanti altına alan, nükleer tıptan tarıma kadar tüm alanları kaplayan geniş çerçeveli öncü anlaşma ile ilgili olarak Davutoğlu'nun "Japonya ile nükleer işbirliği anlaşmasının baharda imzalanması mümkün" ifadelerine yer verdi. Haberde Davutoğlu'nun Japonya ile iyi ilişkileri güçlendirmek için ilkbaharda bu ülkeyi ziyaret etmek istediği kaydedildi. Japonya'nın Türkiye'de nükleer santral yapımına dair müzakerelerle ilgili olarak "Japonya'nın teknolojisine ve güvenliğine inanıyoruz" diyen Davutoğlu, Türkiye'nin nükleer enerji santrali yapımında işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi. Japonya'dan Türkiye'ye yönelik nükleer santral ihracatı için yapılan nükleer işbirliği anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakereler geçen yıl 11 Mart'ta meydana gelen depremin ardından ortaya çıkan nükleer sorun nedeniyle durmuştu. Gazete bu konuyla ilgili olarak Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için nükleer enerji santrallerinin hızlı bir şekilde inşa edilmesini hedeflediğini belirtiyor. Ancak Japonya'nın deprem sonrası kaygılarına değinilen haberde, "Japonya'da nükleer enerji santrallerinin yurtdışına satışı ile ilgili olarak hassasiyet oluştuğundan müzakereler ilerlemiyor" yorumu yapıldı. Davutoğlu ayrıca Türkiye ile Japonya arasında siyasi ve ekonomik alanlarda stratejik diyalog mekanizması oluşturacaklarını da kaydetti.