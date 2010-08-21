-İRAN'IN NÜKLEER REAKTÖRÜ YARIN FAALİYETE GEÇİYOR BUŞEHR (A.A) - 20.08.2010 - Rusya tarafından İran'da kurulan ülkenin ilk nükleer reaktörü, Rus ve İranlı nükleer teknisyenleri tarafından yarın faaliyete geçiriliyor. Faaliyete girmesi son bir kaç yıldır sürekli ertelenen santrale yarın nükleer yakıt yüklenecek. Bu nedenle ülke genelinde de kutlamalar yapılması planlanıyor. Yakıt yükleme faaliyeti en az bir haftada tamamlanacak. Milletvekili Cevad Kerimi, santrali faaliyete geçirme operasyonlarının başlayacak olmasının ülke açısından büyük bir başarı olduğunu ifade ederek, ''Bu aynı zamanda İran'ın kendi nükleer çalışmalarını sürdürme konusundaki kararlılığını ve yeterliliğini de gösterecek'' dedi. 1000 megawatt'lık hafif su reaktörünün inşa projesi ilk olarak 1970'li yıllarda Şah yönetimi döneminde ortaya çıkmıştı. Şah Rıza Pehlevi döneminde, 1974'te Almanya'nın Siemens firmasıyla bir yapım anlaşması imzalanmış ancak firma, 1979'daki İslam Devrimi sonrasında projeden çekilmişti. İran daha sonra Arjantin, İspanya ve diğer ülkeler ile de anlaşmalar imzaladı ancak hiç biri uygulanmadı ve reaktörün inşaatı Rusya tarafından devam ettirildi. Rusya, inşaat çalışmalarını 1995'te devraldı. İranlı yetkililer, inşaatın Rusya tarafından çok geç bitirildiğini belirterek, ''bundan yaklaşık 10 yıl önce faaliyete geçirilmiş olması gerekirdi'' görüşünü dile getiriyor. İran, ikinci reaktörünü ülkenin güneybatı kesiminde inşa etmeyi planlıyor.