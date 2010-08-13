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Dünya

İran'ın nükleer reaktörü faaliyete geçiyor

Rusya, İran’ın Buşehr’deki nükleer elektrik santraline 21 Ağustos’ta yakıt konmaya başlanacağını açıkladı.

13 Ağustos 2010 03:00

T24- Rusya, İran’ın Buşehr’deki nükleer elektrik santraline 21 Ağustos’ta yakıt konmaya başlanacağını açıkladı.


Amerika'nın sesi Voa'da yer alan habere göre,  Rus Nükleer Enerji Dairesi, buna rağmen santralin Eylül ayından önce elektrik üretemeyeceğini bildirdi.

1990’lı yıllarda başlayan Rus yapımı santralin tamamlanması, İran’ın atom bombası yapmaya çalıştığı iddiaları nedeniyle bir türlü tamamlanamadı.

Moskova ve Tahran hükümetleri arasında varılan anlaşma, santralde kullanılan nükleer yakıtın işi bitince Rusya’ya iadesini öngörüyor. Çünkü reaktörde yakıt olarak kullanılan zenginleştirilmiş uranyumun, atom bombası yapımında da kullanılması mümkün.

Santrali Rus uzmanlar işleteceğinden ve tüketilmiş yakıt Rusya’ya iade edileceğinden, Moskova hükümeti  tesisteki reaktörün  atom bombası yapımında kullanılmasını ciddi bir ihtimal olarak görmüyor.

Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, İran’ın ülkesi için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ancak bunun İran’ın nükleer programına kayıtsız kalınacağı anlamına gelmediğini söyledi.

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