İran'ın nükleer programı görüşmelerinde sonuç yok

Kazakistan'ın başkenti Almatı'da İran'ın nükleer programı ile ilgili yapılan uluslararası görüşmeler sonuç alınamadan sona erdi.

Avrupa Birliği'nin üst düzey bir yetkilisi ile İran heyetinin başkanı ortaya konulan önerilerin karşı taraf tarafından algılanmadığı ya da kabul görmediğine işaret eden açıklamalar yaptı.

Avrupa Birliği'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, görüşmelerde gelinen aşamayı anlamak ve değerlendirmek için başkentlerde değerlendirme yapacaklarını söyledi.

İran temsilcisi Said Celili "Eylem planımızı sunduk, karşı taraf hazır değildi, konuyu ele almak için zaman istediler" dedi.

AB temsilcisi Ashton, iki tarafın içerik açısından birbirinden çok uzak birer pozisyonda olduğunu" söyledi.

Ashton kendileri açısından asıl sorunun İran'dan içeriğe ilişkin bir yanıt alamamak olduğunu, İran'ın bir anlamda görüşmelere katılır gibi yapıp tam olarak kendisini vermediğini söyledi. Avrupa Birliği temsilcisi, böyle bir katılım olması halinde gerçek ilerleme olabileceğini söyledi.

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aldığı kararlar İran'a karşı ağır ambargolar uygulanmasına yol açıyor.

İran'da yaptırımların etkisi zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Almatı'daki görüşmelere P5+1 olarak anılan grubun karşında İran katıldı:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ile Almanya nükleer programın en hassas bölümlerinin durdurulmasını, yaptırımların kaldırılmasını öneriyor.

Almatı'daki görüşmeler daha önce yapılan turların bir devamı niteliğinde.

İran devrim yılları öncesinden itibaren tıklayın nükleer program yürütmeye çalışıyor.

Batı başkentlerinde İran'ın tıklayın nükleer silah üretebileceği kaygıları dile getirilirken İran programın barışçıl, enerji üretmeye yönelik olduğunu söylüyor.



BBCTürkçe