İran'ın modern Ferhat ile Şirin'i baskıcı rejime boyun eğdi

T24 - İran’ın baskıcı rejimi, büyük bir aşk hikâyesinin acı sonla bitmesine neden oldu. Sırf ev arkadaşı “Yeşil Devrimci” diye tutuklanan üniversite öğrencisi Behnam, cezaevinde tecavüze uğrayınca bunalıma girip intihar etti. Kız arkadaşı Nihal de bu acıya dayanamayıp canına kıydı.





İranlı anaokulu öğretmeni Nihal Sahabi (28) ile üniversitesi öğrencisi Behnam Ganji (22), arkadaşlarının anlatımına göre, birbirlerine “Ferhat ile Şirin gibi” aşıktılar. Ama her ikisi de, kısa bir süre önce, birer ay arayla intihar etti.



Hürriyet'te yer alan habere göre; Tahran Üniversitesi’nde okuyan Ganji, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad’ın kazandığı 2009 seçimlerinden sonraki gösterilerde yeraldığı için bir yıl boyunca tutuklu kalan Kohyar Gudarzi adlı muhalif eylemciyle aynı evi paylaşıyordu. 31 Temmuz gecesi güvenlik güçleri eve baskın yaptı ve iki genç adamı da tutukladı.



Erkek arkadaşının tutuklanmasının şokunu yaşayan Nihal Sahabi de, kısa süre sonra içeri alındı. Behnam Ganji, sekiz gün süren tutukluluğunun ardından salıverildi. Ama artık arkadaşlarıyla görüşmüyor, telefonlara çıkmamaya özen gösteriyordu. Sonradan edinilen bilgiye göre Ganji’ye, yalan beyanda bulunarak arkadaşını ömür boyu hapse attırması için kötü muamele edildi. Bir iddiaya göre, ev arkadaşına ve kendisine, birbirlerinin gözü önünde tecavüz edildi.

Perşembe’nin gelişi...



The Times’ın haberine göre Ganji, çok miktarda hap alarak 1 Eylül günü intihar etti. Üç gün boyunca tutuklu kalan ve kötü muameleyle sorgulanan kız arkadaşı, yaşadığı acıya bir süre katlanmaya çalıştı. Çift, Sahabi’nin izin günü olduğu için, Perşembe günleri buluşma alışkanlığına sahipti. Ganji de bir Perşembe günü intihar etmişti. Nihal Sahabi, geçtiğimiz Perşembe sabahı blog sitesinde, “Bugün günlerden yine Perşembe. Gel, Behnam. Bu Perşembe de birlikte dans edelim” yazdı ve birkaç saat sonra sevgilisi gibi yüksek dozda ilaç alarak kendi canına kıydı.

Her perşembe 14 Şubat



Behnam ve Nihal’in çifte intiharla sonuçlanan aşkına internetten bazı tepkiler şöyle:



- Amir (çiftin ortak arkadaşı): Bu, siyasetle ilgisi olmayan, birbirine aşık, yalnızca kendi hayatını yaşamak isteyen iki insanın hikâyesi. Her İranlı, bunun bir gün kendi başına da gelebileceğini biliyor.

- Speranza (blog yazarı): Bundan sonra bizim Sevgililer Günü’müz, bu aşıkların birbirine kavuştuğu Perşembe’dir.

- Afsaneh (blog yazarı): Gençlere bunu yapanlar insan değil. Tarih onları korkunç zalimler olarak hatırlayacak.