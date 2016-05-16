İran'ın 'Instagram modelleri' tutuklandı

İran devlet televizyonu başta Instagram'da olmak üzere, internet üzerinden modellik yapan 8 kişinin "İslami olmayan" ağlara çalışma gerekçesiyle tutuklandığını duyurdu.

Tahran Siber Suç Mahkemesi Başkanı'nın devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, tutuklamaların "Örümcek II" adlı iki yıldır devam eden bir gizli operasyon kapsamında yapıldığı bildirildi.

Operasyonda, internet üzerinden başörtüleri olmadan fotoğraflarını yayınlayan kişiler hedeflendi.

Başörtüsü, 1979 İslam devriminden bu yana İran'da kadınlara zorunlu tutuluyor.

Operasyon kapsamında 59'u fotoğrafçı ve makyöz, 58'i model, 51'i moda salonu yöneticisi ya da tasarımcı olmak üzere 170 kişi ve iki aktif kuruluş tespit edilmişti.

Mahkeme Başkanı Cevat Babaeyi, İran Instagram akışının yüzde 20'sinin modellik ajansı ve bireyler tarafından paylaşılan fotoğraflardan oluştuğunu söyledi.

Babaeyi, İslami olmayan görüntüler yayılmasının örgütlü bir şekilde yapılması dolayısıyla, konunun yargının gündemine girdiğini söyledi.

Operasyonda 8 kişinin tutuklanmasının yanı sıra, 21 kişi hakkında da dava açıldı.

Devlet televizyonunda Babaeyi'nin açıklamasından önce, eski bir mankenin, Instagram'da fotoğraf paylaşarak para kazandığı şeklinde yaptığı itiraflar yayınlanmıştı.

Yargı organlarıyla bağlantılı İnternet sayfası Mizan Online, İlham Arab adlı ortalama başarıya sahip mankenin ayda 3 bin doların üzerinde kazandığını duyurdu.

Erişim engeli bulunan Facebook, Twitter ve Youtube'un aksine serbest olan Instagram İran'da oldukça popüler.