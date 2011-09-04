-İran'ın ilk nükleer santrali üretime başladı TAHRAN (A.A) - 04.09.2011 - İran'ın ilk nükleer santrali Buşehr'de elektrik üretimine başlandığı bildirildi. İran Atom Enerjisi Kurumu, Buşehr santralinden ilk etapta üretilen 60 megavat gücündeki elektriğin gece yarısından itibaren ülkenin elektrik sistemine bağlandığını duyurdu. Projenin tamamen hayata geçirilmesiyle ilgili testlerin sürdüğü, santralde ilk kez elektrik üretilmesi dolayısıyla resmi açılış töreninin gelecek hafta yapılacağı belirtildi. Buşehr'in tam faaliyete geçmesi halinde 1000 megavat gücünde elektrik üretilmesi bekleniyor. İran'ın, nükleer santralden elektrik üretmek amacıyla yaklaşık 40 yıl önce başlattığı süreç devam ediyor. Batılı ülkelerce teşvik edilen ve temelleri atılan nükleer tesisler, devrim sonrası süreçte bu ülkelerin anlaşmaları tek taraflı iptal etmeleriyle sekteye uğramış, projeyi tamamlamayı Rusya üstlenmişti. Rusya'nın 1999'da teslim etmeyi vadettiği Buşehr santrali, siyasi ve ekonomik gerekçelerle zamanında bitirilemedi. Elektrik üretimine başlaması defalarca ertelenen Buşehr'in, tam kapasiteye ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor. Buşehr'in sürüncemede bırakılmasında ABD, İsrail ve müttefiklerinin Rusya üzerindeki siyasi baskılarının etkili olduğu basında yer almıştı. Rusya, 12 yıl önce tamamlanması gereken santralin bir türlü bitirilememesinde ekonomik ve teknik sorunların etkili olduğunu belirtiyor.