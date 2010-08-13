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Dünya

İran'ın ilk nükleer santralı 21 Ağustos'ta açılıyor

Rusya'nın teknolojik desteği ile kurulan İran'ın ilk nükleer santrali gelecek hafta sonunda açılacak.

13 Ağustos 2010 03:00

T24 - Rusya'nın teknolojik desteği ile kurulan İran'ın ilk nükleer santrali gelecek hafta sonunda açılacak.

Rusya Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın Buşehr nükleer santralı reaktörüne, 21 Ağustos'ta nükleer yakıt doldurmaya başlayacağını açıkladı. Rus Atom Enerjisi Kurumu'nun sözcüsü, "21 Ağustos'taki bu işlem, İran İslam Cumhuriyeti'nin ilk nükleer enerji santralının çalışması için başlangıç olacak" dedi. Batılı ülkeler, İran'ın nükleer programının atom bombası geliştirme amaçlı olduğu endişesini taşıyor.


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