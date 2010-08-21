-İRAN'IN İLK NÜKLEER REAKTÖRÜNE YAKIT YÜKLENMESİNE BAŞLANDI BUŞEHR (A.A) - 21.08.2010 - Rusya tarafından İran'da kurulan ülkenin ilk nükleer reaktörüne yakıt yüklenmesine başlandığı bildirildi. Ülkenin güneyindeki Buşehr'de bulunan reaktöre yakıt yüklenmesinin bir haftada tamamlanacağı belirtiliyor. Rusya, İran'la santralin kurulmasıyla ilgili 1 milyar dolarlık sözleşmeyi 1995'te imzalamış, ancak reaktörün inşasını defalarca ertelemişti. 1000 megawattlık hafif su reaktörünün inşa projesi ilk olarak 1970'li yıllarda Şah yönetimi döneminde ortaya atılmış, 1974'te Almanya'nın Siemens firmasıyla anlaşma imzalanmış, ancak firma, 1979'daki İslam Devrimi üzerine projeden çekilmişti. Daha sonra Arjantin, İspanya ve diğer bazı ülkelerle reaktörün inşası için sonuçlanmayan anlaşmalar imzalanmış, nihayetinde proje Rusya tarafından devralınmıştı. İran'ın nükleer silah üretmesinin önüne geçmeye çalışan 6 ülkeden biri olan Rusya, Buşehr projesinin İran'ı işbirliğine ikna etmek için önemli olduğunu iddia ediyor.