İran'ın 'Hürmüz' tehdidine ABD'den cevap: İzin vermeyiz

T24

'Hürmüz'ü kapatmank bizim için çocuk işi'





'Hürmüz'den bir damla petrol geçmez'



Bahreyn'de üstlenen ABD'nin 5.Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda petrol geçişlerinde herhangi bir engellemeye izin verilmeyeceği" belirtildi.Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan mal ve nakliyat ulaşımı bölge ve küresel ekonomi için hayati önemde. Uluslararası bir boğazda herhangi bir tarafın ulaşım özgürlüğünü engellemesine kesinlikle müsamaha gösterilemez" denildi.İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, dünya petrol ticaretinin yüzde 40'ının geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın "İran için bir bardak su içmekten daha kolay olduğunu" iddia etmişti.Seyyari, Umman Denizi'ni kontrol altında bulundurdukları için şimdilik boğazı kapatmaya gerek görmediklerini söylemişti.İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Rıza Rahimi de, Batılı ülkelerin İran'a petrol ambargosu uygulaması halinde, Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrolün geçişine dahi izin vermeyeceklerini belirtmişti.Rahimi, IRNA haber ajansına verdiği demeçte, "Batılı ülkeler İran'ın petrol ihracatına yaptırım uygularsa, Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrol geçemez" demişti.