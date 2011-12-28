T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'ın 'Hürmüz' tehdidine ABD'den cevap: İzin vermeyiz

İran'ın, ''Batı bize petrol ambargosu uygularsa Hürmüz Boğazı'ndan tek damla...

28 Aralık 2011 02:00

T24 - İran'ın, ''Batı bize petrol ambargosu uygularsa Hürmüz Boğazı'ndan tek damla petrol geçirtmeyiz" tehdidine ABD'nin bölgede bulunan 5.Filosu, ''buna izin vermeyiz'' dedi.  



Bahreyn'de üstlenen ABD'nin 5.Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda petrol geçişlerinde herhangi bir engellemeye izin verilmeyeceği" belirtildi.

Açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan mal ve nakliyat ulaşımı bölge ve küresel ekonomi için hayati önemde. Uluslararası bir boğazda herhangi bir tarafın ulaşım özgürlüğünü engellemesine kesinlikle müsamaha gösterilemez" denildi.


'Hürmüz'ü kapatmank bizim için çocuk işi'

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Habibullah Seyyari, devlet televizyonuna bugün yaptığı açıklamada, dünya petrol ticaretinin yüzde 40'ının geçtiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmanın "İran için bir bardak su içmekten daha kolay olduğunu" iddia etmişti.

Seyyari, Umman Denizi'ni kontrol altında bulundurdukları için şimdilik boğazı kapatmaya gerek görmediklerini söylemişti.


'Hürmüz'den bir damla petrol geçmez' 

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Rıza Rahimi de, Batılı ülkelerin İran'a petrol ambargosu uygulaması halinde, Hürmüz Boğazı'ndan tek bir damla petrolün geçişine dahi izin vermeyeceklerini belirtmişti.

Rahimi, IRNA haber ajansına verdiği demeçte, "Batılı ülkeler İran'ın petrol ihracatına yaptırım uygularsa, Hürmüz Boğazı'ndan bir damla petrol geçemez" demişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24