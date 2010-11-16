-İRAN'IN HAVA SAVUNMA TATBİKATI BAŞLADI TAHRAN (A.A) - 16.11.2010 - İran'ın hava savunma tatbikatının başladığı bildirildi. Fars Haber Ajansı, Silahlı Kuvvetler ile Devrim Muhafızları'nın ortaklaşa düzenlediği hava savunma tatbikatının, tüm ülke genelini kapsayacağını duyurdu. Başta nükleer tesisler olmak üzere diğer önemli noktaların korunmasına yönelik tatbikatın üç aşamada gerçekleştirileceği ve beş gün süreceği belirtildi. Tatbikatta, savunma güçlerinin elindeki mevcut hava savunma sistemlerinin yanısıra, yeni üretilen sistemlerin de ilk kez kullanılacağı kaydedildi. Savaş uçaklarının katılacağı tatbikatta, yerli savunma sanayi tarafından üretilen elektronik ve radar sistemlerinin de test edileceği ifade edildi. Tatbikatta, Silahlı Kuvvetler ile Devrim Muhafızları'na bağlı hava savunma unsurları arasındaki uyumun daha da artırılmasının hedeflendiği belirtildi.