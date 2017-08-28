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Dünya

İran'ın Halhal şehrinde 5.0 büyüklüğünde deprem

TAHRAN,(DHA) - İran'ın Erdebil eyaletine bağlı Halhal şehrinde saat 02

28 Ağustos 2017 06:11

TAHRAN,(DHA) - İran\'ın Erdebil eyaletine bağlı Halhal şehrinde saat 02.14\'te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Halhal şehrinde saat 02.14\'te Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, yerin 14.7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde henüz can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı bildirilmedi. Depremin merkez üssüne Türkiye\'den en yakın yerleşim yeri olarak ise Hakkari\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan Köyü olduğu belirtildi.

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