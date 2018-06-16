İran'ın galibiyetini kutlayan Ruhani'den sarıksız fotoğraf

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Dünya Kupası’nda Fas’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından sarıksız ve sivil kıyafetle bir fotoğrafını paylaştı.

Ruhani, İran Milli Futbol Takımı'nın dün 2018 Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını eşofman ve üzerinde Farsça '12'nci oyuncu' yazılı tişörtle evinde izledi. Çay keyfini ihmal etmeyen ve oldukça neşeli görünen Ruhani, milli takımı alkışlamaktan da geri durmadı.