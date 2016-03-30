İran’ın füzeleri BM gündemine geliyor



ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) İran'ın füze denemeleri konusunda harekete geçmeye çağırdı.

BMGK dönem başkanı İspanya'nın BM nezdindeki büyükelçisine gönderilen mektupta, ‘kışkırtıcı‘ diye nitelenen İran'ın füze denemelerinin istikrarı bozucu nitelik taşıdığı vurgulandı. AFP'nin haberine göre mektupta ayrıca füze denemesinin, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya onay veren BM'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği savunuldu.

Mart başında deneme

İran Devrim Muhafızları ordusu, Mart ayı başında iki uzun menzilli balistik füze denemesi yaptığını açıklamıştı. Batılı ülkeler, bu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip olduğu görüşünde. İran yönetimi ise suçlamaları geri çevirerek, denenen uzun menzilli füzelerin BM kararı kapsamında bulunmadığını savunmuştu.

AFP'ye konuşan bir BM diplomatı, mektubun ‘İran'a karşı uyanık kalındığı‘ yönünde Tahran yönetimine bir mesaj niteliği taşıdığını belirterek, Rusya'nın muhalefeti nedeniyle İran'a yönelik yeni yaptırımların gündeme gelmesinin söz konusu olmayacağını belirtti.

İran'ın nükleer programıyla ilgili yıllar süren müzakerelerin ardından geçen temmuz ayında anlaşmaya varılmış, ocak ayı ortasında da ülkeye yönelik ticari ve mali yaptırımların büyük bölümü kaldırılmıştı. ABD ise füze programı nedeniyle İran'a karşı yeni yaptırımları devreye soktu.