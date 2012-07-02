İran'ın füze tatbikatı başladı

İran'ın yedi aşamalı füze tatbikatı başladı. Tatbikatta uzun menzilli Şahap füzeleri de fırlatılacak.

Devlet televizyonu, planlı füze tatbikatının sabah saatlerinde başladığını ve üç gün süreceğini duyurdu.

Ülke genelindeki tatbikatta uzun menzilli Şahap 1, 2 ve 3'ün yanı sıra orta ve kısa menzilli Fatih, Tonder, Zilzal, Fars Körfezi, Kıyam gibi füzelerin belirlenen hedeflere fırlatılacağı belirtildi.

Tatbikatta füze rampalarının yerleştirilmesi, nakli ve fırlatılması aşamalarında ordunun hareket kabiliyetinin artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yedi aşamalı tatbikatın son gününde Hava Kuvvetleri'ne ait unsurların da görev alacağı ifade edildi.