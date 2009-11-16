İran'ın First Lady'si kameralar önünde

Ahmedinecad'ın eşi Azam El Sedat Ferahi, Roma'daki toplantıya yüzünü tam olarak gösteren çarşafıyla katıldı.İran'ın first lady'si daha önce çarşafı yüzünün bir kısmını örtmüş olarak ve kalın çerçeveli gözlüklerle görüntülenmişti.Ferahi, açlıkla mücadele konulu toplantıda bir de konuşma yaptı.Zirve çarşamba günü sona erecek.