İran'ın First Lady'si kameralar önünde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Gıda Güvenliği Zirvesi bugün İtalya'nın başkenti Roma'da başlıyor. Zirve için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bugün İtalya'ya gidecek. Zirve öncesinde lider eşleri Roma'da açlıkla mücadele toplantısında biraraya geldi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın kameralar önüne pek çıkmayan eşi de toplantıda bir konuşma yaptı.
Ahmedinecad'ın eşi Azam El Sedat Ferahi, Roma'daki toplantıya yüzünü tam olarak gösteren çarşafıyla katıldı.
İran'ın first lady'si daha önce çarşafı yüzünün bir kısmını örtmüş olarak ve kalın çerçeveli gözlüklerle görüntülenmişti.
Ferahi, açlıkla mücadele konulu toplantıda bir de konuşma yaptı.
Zirve çarşamba günü sona erecek.