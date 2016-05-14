İran'ın esir aldığı ABD askeri görevden alındı

ABD askerlerinin İran karasularına girdikleri gerekçesiyle alıkonulmasında sorumluluğu olan komutan görevden alındı.

NTV'de yer alan habere gör, Basra Körfezi'nde seyir halindeyken yanlışlıkla İran karasularına girdikleri gerekçesiyle 10 Amerikalı denizcinin alıkonulmasının sorumlusu olduğu kaydedilen komutan Eric Rasch görevden alındı.

ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, olay sırasında söz konusu askeri birliğin komutanı Eric Rasch'ın "görevini sürdürebilecek salahiyetine olan güvenin kaybolması" nedeniyle bu görevden alınarak, başka bir birime kaydırıldığı ifade edildi.

İran ile ABD arasında kısa süreli krize neden olan olaya ilişkin soruşturmanın halen devam ettiği, başka askerlerin de bu nedenle disiplin cezası alabilecekleri belirtildi.

İran ocak ayında kendi kara sularına girdiği gerekçesiyle Basra Körfezi'ndeki 2 küçük Amerikan teknesini ve 10 Amerikalı denizciyi alıkoymuştu.

Denizcilerin gözaltına alınırken çekilen görüntülerini televizyonda yayınlayan İran, konunun yanlışlıkla gerçekleştiğinin tespit edildiğini ve ABD'nin kendilerinden özür dilediğini belirterek, 1'i kadın 10 askeri 16 saat sonra serbest bırakmıştı.

Olayın bir krize dönüşmemesinde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'le yaptığı telefon konuşmasının etkili oldu.