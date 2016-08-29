İran'ın en önemli nükleer santralini Rus füzeleri koruyacak

İran, Rusya’dan aldığı dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olan S-300 füze sistemini, ülkenin en önemli nükleer tesislerinden olan Fordo nükleer tesisine konuşlandırdı.

İran devlet televizyonu, S-300 sistemlerinin, Tahran’ın güneyindeki Fordo Uranyum Zenginleştirme Merkezi etrafında konuşlandırılmış vaziyetteki görüntülerini yayınlandı.



DHA'nın haberine göre, yayınlanan görüntülerde, kamyon üzerine yerleştirilmiş S-300 füze rampası aynı bölgede konuşlandırılmış ve faal durumda olan sistemin radar parçalarıyla görünüyor.



Moskova yönetimi, BM kararlarını gerekçe göstererek 2010 yılında S-300’lerin İran’a satışını dondurmuştu. Kremlin, Tahran yönetimin geçen yıl Batıyla vardığı anlaşmanın ardından, sistemin İran’a satışına izin verdi.



S-300 sistemlerinin konuşlandırıldığı Fordo tesisi, İran’ın en önemli uranyum zenginleştirme tesislerinin başında geliyor. Tesis, olası hava saldırılarına karşı dağ altında inşa edilmiş. İran’ın Batıyla vardığı nükleer anlaşma kapsamında, tesisteki çalışmalara kısıtlama getirildi.

