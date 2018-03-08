İran'ın dini lideri: Orta Doğu'daki varlığımızı Batı'yla müzakere etmeyeceğiz

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın, Avrupa’nın İran’la imzalanan nükleer anlaşmaya desteğinin devamını teyit edip, Tahran’ın füze programı ile bölgedeki etkisine yönelik ABD kaygılarını yinelemesini değerlendiren İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Orta Doğu’daki varlığını Batı’yla müzakere etmeyeceğini söyledi.

Resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Hamaney, Le Drian’ın ziyaretiyle ilgili olarak, “Avrupa ülkeleri (Tahran’a) gelecek ve İran’la bölgedeki varlığı konusunda müzakerelerde bulunmak istiyoruz diyecek. Bu sizin işiniz değil. Burası bizim bölgemiz. Siz neden buradasınız?” ifadelerini kullandı.

İran’ın Orta Doğu’ya dair meseleleri sadece bölge ülkeleriyle müzakere edeceğini kaydeden dini lider, “Amerika’da olmak istediğimiz zaman, Amerika’yla müzakerelerde bulunuruz” diye ekledi.