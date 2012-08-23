İran'ın dini lideri Hamaney 'Türkiye'yi vur emri' verdi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Özel Kuvvetlere, Suriye konusunda Batılı güçler ve müttefiklerine karşı saldırı emri verdi. İddia İngiliz gazetesi Telegraph'a ait. Hedef alınacak ülkeler arasında Türkiye de var.

Gazete; haberi, Batılı istihbarat yetkililerine dayandırıyor. Telegraph'a göre, Tahran yönetimi, Suriye lideri Beşar Esad'ın iktidardan uzaklaştırılması ihtimalini ve bunun İran'a etkilerini masaya yatırdı.

Toplantıda, Batının, Suriyeli muhaliflere verdiği desteğin İran'ın çıkarlarını tehdit ettiği sonucu çıktı ve Hamaney de İran'ın elit Kudüs güçlerine, bu ülkelere karşı saldırı düzenlenmesi talimatı verdi.

Hedef alınacak ülkeler arasında ABD, İngiltere, Suudi Arabistan ve Katar'ın yanı sıra Türkiye de bulunuyor.

Özel Kudüs güçleri İsrail ve Batılı ülkelere yönelik birçok saldırıdan sorumlu tutuluyor.