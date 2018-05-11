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Dünya

İran'ın dini lideri Hamaney, Trump ile dalga mı geçiyor?

Hamaney, katıldığı kitap fuarında Trump'ın basılmasına engel olmaya çalıştığı kitabı okurken görüntülendi

12 Mayıs 2018 15:39

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik olarak yeni yaptırım kararları alması hem iki ülke ilişkilerinin daha da gerilmesine hem de bölgede tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Siyasi açıdan bu gelişmeler yaşanırken İran'ın dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'daki bir kitap fuarında görüntülendi. Hamaney elinde yazar Michael Wolff'un "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'a koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ciddi iddiaları içeren bu kitap büyük ses getirmişti. Trump, kitabın basılmasını engellemeye çalışmış, kitabı kurgu olarak tanımlamıştı.

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ali hamaneydonald trumpateş ve öfke
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