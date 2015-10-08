İran'ın dini lideri Hamaney, ABD ile görüşmeleri yasakladı

ABD ile görüşmenin ülkeye faydadan çok zarar getirdiğini belirten İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yetkililerinin ABD ile görüşmesini yasakladı.

Dini liderin basın ofisinden yapılan açıklamada, Tahran'daki ikametgahında Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri komutanları ve ailelerini kabul eden Hamaney, "Amerikalılar görüşmeler yoluyla İran'a nüfuz etmek istiyor" dedi.

İran'ın Avrupa ülkeleri dahil diğer ülkelerle görüşmeler yapmasına karşı olmadığını, ancak Washington yönetimi ile görüşme yapılmasının, ABD'nin ülkeye nüfuz ve isteklerini empoze etmesine neden olacağını savunan Hamaney, ülkedeki bazı kesimlerin bunu anlayamadığını söyledi.

Hamaney, ülke yetkililerinin ABD'li muhataplarıyla görüşmeler yapmasının yasak olduğunu belirterek, "ABD ile görüşmenin ülkeye hiçbir faydası yok, çok sayıda zararı" ifadesini kullandı.