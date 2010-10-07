İran'ın büyük projesi!

T24- İran'ın 2022 yılında gerçekleştireceğini açıkladığı proje herkesi hayrete düşürdü. Yetkililer, 2022 yılında uzaya astronot gönderileceğini belirtti.





Fars Haber Ajansı’nın haberine göre, İran Uzay Ajansı (ISA) Başkan Yardımcısı Muhammed Mardani, “İran önümüzdeki 12 yıl içinde uzaya insan gönderecek. Bunun teknolojik altyapısı büyük ölçüde tamamlandı” dedi.







İran son olarak geçen Şubat ayında uzaya, Kavoşgar-3 (Kaşif 3) adlı uyduyla içinde canlı bulunan bir biyokapsül göndermişti.







Tahran’da düzenlenen “İnsan ve Uzay” konulu serginin açılışında konuşan Mardani, ISA’nın ayrıca uzaya 10 ila 15 yeni uydu göndermek üzere hazırlık yaptığını bildirdi. Mardani, “Televizyon, radyo ve iletişim alanlarında faaliyet gösterecek 10 ila 15 uyduyu önümüzdeki 15 yıl içinde 36 bin kilometre yükseklikteki yörüngeye yerleştirmeyi planlıyoruz” dedi.





