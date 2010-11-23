-İRAN'IN BAŞKENTİNDE KİRLİLİK TATİLİ TAHRAN (A.A) - 23.11.2010 - İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliği yüzünden yarın tatil ilan edildi. Devlet televizyonu, hükümet komitesinin dün geç saatlerde, hava kirliliği seviyesi yüzünden tüm kamu kurumları, özel kuruluşlar, okullar ve tüm sanayi kuruluşlarının yarın tatil edilmesini kararlaştırdığını duyurdu. Televizyonun haberinde, hava kirliliği oranının hafta başında artmaya başladığı ve yarın en yüksek seviyeye çıkacağının tahmin edildiği kaydedildi. Eleştirmenler, her tatilin ülkede 130 milyon dolar mali kayba yol açtığını belirtiyor.