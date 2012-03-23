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İran'ın Ankara Büyükelçiliği'ne molotof

Saldırgan, elçiliğin karşısında bulunan bir banka şubesinin güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi

23 Mart 2012 13:38

 

 
T24 - İran'ın Ankara Büyükelçiliği’ne bu sabah üç molotofkokteyli atıldı. 60 yaşlarındaki saldırgan gözaltına alındı.
 
İran'ın Ankara Büyükelçiliği binasının önüne sabah saatlerinde gelen 60 yaşlarında bir kişi, elçiliğe saldırıda bulundu.
 
Zanlı, çantasından çıkardığı üç molotofkokteylini elçiliğe doğru attı.
 
Saldırgan, elçiliğin karşısında bulunan bir banka şubesinin güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Zanlı, daha sonra polise teslim edildi.
 
İsmi ve milliyeti açıklanmayan saldırgan, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı
 
Olayda yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.
 
 
 

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