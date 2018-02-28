İran'ın 97'sini etkisi altına aldı, hükümet çözüm bulamıyor

İran Ulusal Kuraklık ve Meteoroloji Kriz Yönetimi Merkezi, ülkenin 97'sinin kuraklık etkisi altında olduğunu açıkladı. Su israfının azaltılmasıyla kuraklığın hafifletilebileceğini belirtildi.

İran Ulusal Kuraklık ve Meteoroloji Kriz Yönetimi Merkezi Başkanı Şahruh Fatih, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) yaptığı açıklamada, kuraklığın tüm ülkeye yayıldığını aktardı.

Özellikle Huzistan, İlam, Buşehr, Kohgiluye ve Buyer Ahmed, Fars, Sistan-Beluçistan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Horasanı Rezevi, İsfahan, Merkezi ve Zencan eyaletlerinde kuraklığın aşırı boyutlarda olduğu bilgisini paylaşan Fatih, bu soruna karşı mücadele imkanının olmadığını ancak su israfının azaltılmasıyla hafifletilebileceğini ifade etti.

İran'daki kuraklık, su kaynaklarının yetersizliği ve hava kirliliği ülkenin temel konularının başında yer alıyor. Ülkede uzun yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle tarihi Urumiye Gölü kurumuş, su kaynakları ihtiyaçları karşılayamaz hale geldi. Hükümet, bu sorunlara çözüm bulmak için bütçe ayırıp projeler geliştiriyor, ancak henüz kalıcı bir çözüm bulunamadı.