-İRAN'IN 2 SAVAŞ GEMİSİ SURİYE'YE GELİYOR ŞAM (A.A) - 18.02.2011 - İran'ın Şam Büyükelçisi Ahmet Musevi, 2 İran savaş gemisinin Suriye'ye geleceğini ve birkaç gün demir atacağını söyledi. Musevi, uluslararası yasalara göre bu ziyaretin rutin bir durum olduğunu belirterek, İsrail'in uluslararası yasaları istedikleri gibi yorumladıklarını kaydetti. Resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre Musevi, 2 İran savaş gemisinin Suriye'de birkaç gün demir atacağını açıkladı. İran ve Suriye ilişkilerinin köklü olduğuna vurgu yapan Musevi, iki ülke ilişkilerinin stratejik boyutunun bulunduğunu kaydetti. Uluslararası yasalara göre, ülkelerin savaş donanmalarının diğer ülkelere gezi düzenleyebileceğini belirten Musevi, İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın açıklamalarını ise eleştirdi. Musevi, "İsrail tarafının uluslararası yasaları kendi çıkarlarına göre yorumladıklarını ve gerçeği saptırdıklarını" kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman Kudüs'te yaptığı bir açıklamada, İran gemilerinin Süveyş'ten geçerek Suriye'ye gideceğini söyleyerek, bunun 'provokasyon' olacağını iddia etmişti.