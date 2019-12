İran'ı protesto eden BDP'liler sınırı geçmek istedi

T24

SI NIRI GEÇMEK İSTEYEN EYLEMCİLERE İZİN VERİLMEDİ



İran’ın Kandil Dağı bölgesinde başlattığı operasyonları protesto etmek amacıyla yaklaşık 500 kişi, bugün İran’a sınırı olan Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’nin Esendere Beldesi’nde toplandı. Hakkari, ilçeleri ve Şırnak’tan gelen BDP’liler sınır kapısında eylem başlattı. Eyleme BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, BDP Hakkari İl Başkanı Orhan Koparan, BDP’li yöneticiler, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Sözde PKK bayrakları açan eylemciler, ’Demokratik Özerkliği selamlıyoruz’, ’AKP’nin ırkçı saldırılarını, siyasi ve askeri operasyonları kınıyoruz’, ’Gerillanın onurlu direnişini selamlıyoruz’ pankartları ve Öcalan posterleri taşıdı.İlk olarak konuşan BDP Hakkari İl Başkanı Orhan Koparan, İran’ın yaptığı operasyonların AK Parti hükümeti tarafından da desteklendiğini iddia etti. Daha sonra BDP Van Milletvekili Özdal Üçer ve eylemciler İran tarafına geçmek istedi. Ancak İranlı ve Türk yetkililer buna izin vermeyince, iki taraf da kapıları kapattı.Eylemciler de ’HPG dur KCK, PJAK, Asayis’ yazılı afiş astıkları kapı önüne çadır kurup beklemeye başladı. Bu arada yüzlerce araç eylem nedeniyle sınır kapısından giriş çıkış yapamadı. Burada konuşan BDP Van Milletvekili Özdal Üçer, operasyonların durdurulmasını isteyerek şunları söyledi:"Bu operasyonlar hem Kandil’e, hem de Kürdistan’ın değişik bölgelerinde gerillaları imha etmeye dönük operasyonlardır. Kürt sorunun demokratik çözümünü talep eden bizler de operasyonların derhal durdurulması için demokratik eylemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Çözümsüzlüğü dayatan devlet politikalarına ve bu devlet politikalarını kendi iktidar hırsları için sürdüren AKP hükümeti, Ahmedinejat hükümeti, Irak, Suriye hükümetine karşı bu operasyonlardan vazgeçmesi için çağrıda bulunmak üzere buraya geldik. Çünkü bu savaşta yaşamını yitiren her can bizim canımız, akan her damla kan bizim kanımızdır. Biz bu savaşın sona erdirilmesi, Ortadoğu’da Kürtlerin de içinde bulunduğu bütün halkların özgür ve eşit huzurlu bir yaşama kavuşması için demokratik tepkimizi dile getiriyoruz. Demokratik özerk Kürdistan’da bu tür eylemlerimiz devam edecektir."