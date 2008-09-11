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Dünya

İran'ı karıştıran açıklama

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı, "İsrail halkıyla dostuz" sözleri ülkeyi karıştırdı. Şimdi Ahmedinejad'ın nasıl bir açıklama yapacağı mera

11 Eylül 2008 03:00

İran Cumhurbaşkanı yardımcısı, "İsrail halkıyla dostuz" sözleri ülkeyi karıştırdı. Şimdi Ahmedinejad'ın nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.

İran'da bir grup milletvekili, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfenidyar Rahim Meşai'nin, "İsrail halkıyla dostuz" yönündeki sözlerine açıklık getirmesi için Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a bir hafta süre verdi.  Ahmedinejad'ın, Mecliste sorulara cevap vermesi için gerekli imzayı toplayan milletvekilleri, beklenen açıklamanın yapılmaması halinde dilekçeyi Meclise verecek.

İran Anayasası'na göre, milletvekillerinin dörtte birinin imzasıyla Cumhurbaşkanı Meclis'e gelerek sorulara cevap vermek zorunda.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Meşai, "İran bugün, ABD ve İsrail halkıyla dosttur. Dünyada hiçbir millet düşmanımız değil, bu bir iftihardır. Elbette düşmanımız var ve İran halkına karşı en namertçe düşmanlıklarda bulunuyorlar” ifadesini kullanmıştı.

Meşai, farklı kesimlerden gelen tepkiler üzerine, İsrail ile ilgili sözlerinin çarpıtıldığını ya da yanlış anlaşıldığını belirtmiş, İsrail'i siyonist bir rejim olarak gördüklerini açıklamıştı.

Meşai'nin, "İşgalci siyonist İsrail'e bin kez ölüm" yönünde açıklama yaptığı İran basınında yer almıştı. İktidar ve muhalefetten bazı gruplar, Cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak Meşai'yi görevden almasını istemişti.

Yardımcısının sözlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmayan Ahmedinejad'ın, bundan sonraki tavrı merakla bekleniyor.

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