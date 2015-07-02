İran'ı ihracatta ilk 10 ülke arasına Zarrab'ın bilezikleri mi soktu?

17-25 Aralık soruşturmalarının kilit ismi olarak gösterilen iş adamı Reza Zarrab’ın yarım kiloluk bilezik ihraç ettiği İran, 2011’den sonra ilk kez ilk 6 ay itibarıyla en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girdi. İran’a mücevher ihracatı 2.1 milyon dolardan 481 milyona çıktı. Toplam ihracatta ise yüzde 8.1’lik kayıp var.

Seçkin Ürey'in Habertürk'te yer alan haberine göre, ihracatta parite kaynaklı kayıp, haziranda da devam etti. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) dün açıkladığı mal ihracatına dayalı verilere göre haziranda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 kayıpla 11.7 milyar dolar oldu. İlk 6 ayda ise yüzde 8.1’lik gerilemeyle 73.2 milyar dolar ihracat yapıldı. İlk 6 ayın en dikkat çeken gelişmesi İran’ın 2011’den sonra ilk kez en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke arasına girmesi oldu. Bunun kaynağını ise 17 Aralık soruşturmasında adı geçen tartışmalı işadamı Reza Zarrab’ı 2014’ün ihracat rekortmenleri arasına sokan İran’a yaptığı mücevher ihracatı oluşturdu.

Bilindiği gibi Zarrab, külçe altın yerine külçe altına çevrilebilir yarım kiloluk bilezik satışına yönelmişti. Söz konusu ihracatın aslında İran’a gaz ve petrol parası ile ilgili bir ödeme şekli olduğu iddialar arasında yer alıyor. Bu ticaret bu yıl da devam ettiği için İran, ilk 6 ay itibarıyla 8. sıraya yerleşti. İran’a yapılan toplam ihracat 1.9 milyar dolar tutarında gerçekleşti. 2014’ün ilk 6 ayına göre değişim yüzde 29.8 oldu. İran’a mücevher ihracatı bu yılın ilk 6 ayında 479 milyon doları buldu.