T24 LogoT24 Logo
Dünya

‘İran’ı durdurmazsak Türkiye de nükleer için çılgınlık yapar’

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Eğer İran nükleer silah edinirse,bu durum, Türkiye’nin de nükleer silahlarını edinmek için bir çılgın hamleye girişmesini tetikleyebilir

07 Mart 2012 08:11

T24- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Eğer İran nükleer silah edinirse, bu durum S. Arabistan, Mısır, Türkiye’nin de kendi nükleer silahlarını edinmek için bir çılgın hamleye girişmesini tetikleyebilir. Dünyanın en kırılgan bölgesi, patlamaya hazır bir nükleer çakmak taşına dönüşebilir” dedi


Milliyet'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’deki en etkili İsrail lobi grubu Amerika İsrail Halklar İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) konferansında “Eğer İran nükleer silah edinirse, bu durum S. Arabistan, Mısır, Türkiye’nin de kendi nükleer silahlarını edinmek için bir çılgın hamleye girişmesini tetikleyebilir. Dünyanın en kırılgan bölgesi, patlamaya hazır bir nükleer çakmak taşına dönüşebilir” dedi.

Amerikan Kongresi’nin üyelerinin yarısına yakının da aralarında olduğu 13 bin kişiye hitap eden Netanyahu, “İsrail devletinin güvenliğiyle asla kumar oynamayacağım” ifadesini kullandı.

 

ETİKETLER

ObamaABDİranMısırİsrailTürkiyeAmerikanükleernükleer silahBinyamin Netanyahu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24