‘İran’ı durdurmazsak Türkiye de nükleer için çılgınlık yapar’

T24- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Eğer İran nükleer silah edinirse, bu durum S. Arabistan, Mısır, Türkiye’nin de kendi nükleer silahlarını edinmek için bir çılgın hamleye girişmesini tetikleyebilir. Dünyanın en kırılgan bölgesi, patlamaya hazır bir nükleer çakmak taşına dönüşebilir” dedi



Milliyet'in haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’deki en etkili İsrail lobi grubu Amerika İsrail Halklar İlişkiler Komitesi’nin (AIPAC) konferansında “Eğer İran nükleer silah edinirse, bu durum S. Arabistan, Mısır, Türkiye’nin de kendi nükleer silahlarını edinmek için bir çılgın hamleye girişmesini tetikleyebilir. Dünyanın en kırılgan bölgesi, patlamaya hazır bir nükleer çakmak taşına dönüşebilir” dedi.

Amerikan Kongresi’nin üyelerinin yarısına yakının da aralarında olduğu 13 bin kişiye hitap eden Netanyahu, “İsrail devletinin güvenliğiyle asla kumar oynamayacağım” ifadesini kullandı.