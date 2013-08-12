İran'ı ambargodan Rusya kurtarıyor

İran, ABD ve müttefikleri tarafından ağır yaptırımlara maruz kalmasına neden olan nükleer programına Rusya’nın desteğiyle devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Ali Akbar Salehi, Ruya ile İran’ın yakında yeni bir nükleer tesis anlaşması imazalayacağını açıkladı. Salehi, ‘İran’ın nükleer programının barışçıl olduğunu ve enerji gereksinimini karşılamak üzerine yapılandırıldığını’ söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin’in, Şangay İşbirliği Örgütü toplantıları çerçevesinde 13 Eylül’de Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te görüşmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı görevini 4 Ağustos’ta Ahmedinejad’dan devralan Ruhani, konuşmasında Rusya ile nükleer tesis görüşmelerine devam edeceklerini belirtmişti.

Rus gazetesi Kommersant, geçtiğimiz ay kaynak belirtmeksizin Putin’in Ağustos ortasında nükleer tesis anlaşması için Tahran’ı ziyaret edebileceğini duyurmuştu.

'İşbirliği devam edecek'

Rusya parlamento sözcüsü Sergey Naryshkin, Buşehr şehrindeki nükleer tesisi tamamlandıktan sonra da Rusya’nın İran’la nükleer güç konusunda işbirliği yapmaya devam etme niyetinde olduğunu söylemişti.

Ortadoğu’nun ilk sivil nükleer tesisi olan Buşehr Nükleer Tesisi’nin inşasına 1975’te bir Alman firma başlamıştı. 1979’daki İran İslam Devrimi ile birlikte tesiste çalışmalar durmuştu. Tesisin tamamlanması için Rusya ile İran 1995’te anlaşmıştı.

Buşehr Nükleer Güç Tesisi, 2011’de açıldıktan sonra ABD ve diğer batılı devletler İran’ı nükleer silah üretmekle suçlamıştı. İran bu iddiaları reddetmiş ve nükleer programının tamamen sivil amaçlar taşıdığı konusunda ısrar etmişti.