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İran'dan 'Zeytin Dalı' harekâtına tepki: Bir an önce sona ermesini bekliyoruz!

"Afrin'de yaşanacak bir kriz Suriye'deki terör gruplarının işine yarar"

21 Ocak 2018 20:16

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahrem Kasımi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı" harekâtına tepki gösterdi. Kasımi, "Harekâtın bir an önce sona ermesini bekliyoruz" dedi. 

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre Kasımi, şunları söyledi:

“İran, Türkiye’nin Suriye sınırındaki bölgede yeni bir kriz oluşmaması için harekatın bir an önce sona ermesini bekliyor. Afrin’de yaşanacak bir kriz Suriye’deki terör gruplarının işine yarar."

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