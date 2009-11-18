İran'dan yurt dışına uranyum göndermeye ret

T24 -

ISNA ajansının haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, "Kesinlikle yüzde 3,5'lik yakıtımızı yurt dışına göndermeyeceğiz, ama İran içinde nükleer yakıtla değiştirmeyi düşünebiliriz" dedi.BM Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun hazırladığı anlaşma taslağında, İran'ın düşük oranda zenginleştirdiği uranyumunun yüzde 75'ini depolamak için Rusya ve Fransa'ya göndermesi isteniyordu.İran'ın nükleer yakıtını Türkiye'de depolaması önerileri de gündeme gelmişti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bu öneriye sıcak baktıklarını açıklamıştı.