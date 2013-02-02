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Dünya

İran'dan yeni savaş uçağı

İran, ''Kahhir 313'' adlı yeni bir savaş uçağının tanıtımının yapıldığını duyurdu

02 Şubat 2013 14:40

İran'ın ürettiği yeni bir savaş uçağının tanıtımı yapıldı. Alçak irtifada uçabilen uçağın öne çıkan özelliği, yüksek saldırı gücü.

İran devlet televizyonu IRINN, Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da katıldığı törende ''Kahhir 313'' adlı yeni bir savaş uçağının tanıtımının yapıldığını duyurdu.
        
Savunma Bakanı Ahmed Vahidi, yerli uzmanlar ve imkanlarla üretilen uçağın, yüksek teknolojik kabiliyetlere sahip olduğunu söyledi.
        
Alçak irtifada da uçabilen uçağın elektronik sistemlerle donatıldığını belirten Vahidi, uçağın bir diğer özelliğinin yüksek saldırı gücü olduğunu kaydetti.
        
Vahidi, kısa pistte dahi rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilen uçağın, kısa sürede bakım ve tamirinin yapılabildiğini ifade etti.

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