İran'dan yeni predatör iddiası

T24 - Geçtiğimiz hafta ABD insansız hava aracı RQ-170 Sentinel'in görüntülerini yayınlayan İran, İsrail'e ait 4 ve ABD'ya ait 2 predatörün daha ellerinde olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, söz konusu predatörleri önümüzdeki günlerde sergileyeceklerini belirtti.



İran gazetesi Tehran Times'ın haberine göre, İsrail ve ABD'ye ait insansız hava araçları önümüzdeki günlerde bir sergide ulusal basına ve yabancı ülkelerin elçilerine gösterilecek.



Tehran Times'a açıklama yapan İranlı üst düzey bir yetkili, İsrail'e ait insansız hava araçları heronların doğu sınırında İran topraklarına girerken yakalandığını açıkladı. Aynı yetkili ABD'ye ait predatörlerin de doğu ve güneyde sınır ihlalini gerçekleştirdikleri sırada ele geçirildiğini belirtti.

'İran Körfezi'nde iki casus uçak düşürdük'



Haberde, İran Devrim Muhafızları Generali Emir Ali Hacızade'nin 2 Ocak 2011 yılında bir basın toplandısı düzenleyerek İran sınırını ihlal ederek topraklarına giren iki insansız hava aracını ele geçirdiklerini açıkladığı hatırlatıldı.



Hacızade o dönemde söz konusu insansız hava araçlarının hangi ülkeye ait olduklarını belirtmemiş ancak şunları söylemişti: "Batılıların, ülkemize karşı gerçekleştirdiği sınırlı saldırıda yüksek teknolojili iki casus uçağı düşürüldü. Örneğin İran Körfezi üzerinde iki casus uçağı düşürdük."

Predatörlerin düşürülmesinde Rus parmağı



İran Devrim Muhafızları Generali Emir Ali Hacızade 28 Haziran 2011'de yaptığı başka bir açıklamada ise, Rus uzmanların, ABD'ye ait iki insansız hava aracının düşürüldüğüyle ilgili kendilerine bilgi verdiğini belirtmişti.





