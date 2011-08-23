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Dünya

İran'dan yeni kruz füzesi TAHRAN (A.A)

23 Ağustos 2011 15:51

-İran'dan yeni kruz füzesi TAHRAN (A.A) - 23.08.2011 - İran, yeni ürettiği kruz füzesinin tanıtımını İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın katıldığı bir törenle yaptı. İran devlet televizyonunun haberinde, tamamı İran yapımı olan, 124 mil (yaklaşık 199,5 kilometre) menzile sahip ''Kadir'' füzesinin düşük irtifalarda hareket edebildiği ve daha hafif ve daha küçük boyutlarda olduğu belirtildi. İran, 2010 yılında tamamı İran yapımı olan, daha düşük menzile sahip başka bir kruz füzesini sergilemişti. İran'ın elinde, İsrail ve Basra Körfezi'ndeki ABD askeri üsleri de dahil olmak üzere bölgedeki hedefleri vurma yeteneğine sahip kısa ve uzun menzilli balistik füzeler bulunuyor.

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