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Dünya

İRAN'DAN UZAYA MAYMUN ANKARA (A.A)

28 Haziran 2011 16:03

-İRAN'DAN UZAYA MAYMUN  ANKARA (A.A) - 28.06.2011 - İran, gelecek ay uzaya canlı maymun göndermeyi planlıyor. IRNA ajansının bildirdiğine göre, İran Uzay Ajansı'nın başkanı dün yaptığı açıklamada, bu amaçla beş maymunun testlere tabi tutulduğunu ve Kavoşgar-5 roketiyle uzaya göndermek üzere aralarından birinin seçileceğini belirtti. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ağustosta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2017'ye kadar uzaya insan göndermeyi planladığını söylemişti. Batılı ülkeler, İran'ın yörüngeye uydularını oturtmak üzere kullandığı uzun menzilli balistik füze teknolojisinden nükleer savaş başlığı fırlatmak için de yararlanmasından endişe ediyorlar.  Nükleer çalışmalarının tamamen barışçı olduğunu sürekli vurgulayan Tahran, geçen hafta ikinci kez kendi yapımı, görüntü geçme ve hava durumu tahmin etme için kullanacağı Rasad 1 uydusunu yörüngeye fırlatmıştı.

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