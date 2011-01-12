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Dünya

İran'dan uyarı: İstanbul buluşması Batı'nın son şansı

İstanbul'da yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde İran'dan Batı'ya uyarı geldi.

12 Ocak 2011 02:00

T24- İran yönetimi 21- 22 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak İran'ın nükleer programı hakkındaki görüşmelerin, Batı için son şans olabileceğini söyledi.
 
İstanbul'da yapılacak nükleer görüşmeler öncesinde İran'dan Batı'ya uyarı geldi.

Tahran yönetimi 21- 22 Ocak'ta İstanbul'da Batılı ülkelerle yapılacak nükleer müzakerelerin son şans olabileceğini söyledi.

Açıklama İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndaki temsilcisi Ali Asgar Sultani'den geldi. İranlı yetkili, "Kendi yakıtlarını üretme kapasitesine ulaştıktan sonra, gelecekte Batı ile tekrar müzakere masasına dönmeyebileceklerini" vurguladı.

Sultani, "Bu durumda parlamento uranyumun ülke dışına gönderilmesine izin vermeyecektir" dedi.

İranlı yetkili, bu nedenle İstanbul görüşmelerinin Batılı ülkelerle müzakerelerin sürmesi için şans olabileceğinin altını çizdi.

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