İran'dan uyarı: Irak ve Suriye'ye izinsiz müdahale çok tehlikeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yabancı ülkelerin Irak ve Suriye'ye izinsiz müdahalesinin 'çok tehlikeli' sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu.



Sputnik’te yer alan habere göre, Ruhani, Arak kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Irak ve Suriye yönetimi talepte bulunursa başka bir ülke onların topraklarında terörizme karşı eylemde bulunabilir. Müdahale bu şekilde yapılırsa uluslararası kurallara göre yapılmış olur aksi takdirde bölgedeki güvensizliği artırır" diye konuştu.



Ruhani, ülke ismi vermeden, "İran olarak, yabancı bir gücün ev sahibi ülkeden izin almadan o ülkeye müdahalede bulunmasını çok tehlikeli buluyoruz" dedi.



İran Cumhurbaşkanı, "Coğrafi sınırlara saygı göstermeliyiz, çünkü sınırların değişmesi tehlikeli olur” ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi de bugün düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin Musul operasyonunda yer alma girişimlerini eleştirerek, "Terörizme mücadele bahanesiyle başka ülkelerin egemenliğini ihlal etmek kabul edilebilir değil" açıklamasında bulunmuştu.

