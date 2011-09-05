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Dünya

İran'dan Türkiye'ye uyarı...

Türkiye’nin füze kalkanının topraklarına yerleştirilmesine yeşil ışık yakması Tahran’da tepkilere yol açtı...

05 Eylül 2011 03:00

T24 - Türkiye’nin füze kalkanının topraklarına yerleştirilmesine yeşil ışık yakması Tahran’da tepkilere yol açtı. İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, Türkiye’yi kastederek, "Müslüman ülkeler NATO’nun çıkarlarına hizmet etmemeli" dedi.

Mehr Haber Ajansı’na konuşan Burucerdi, "Müslüman ülkeler, işbirliği ve olanaklarını birleştirme yoluya birbirlerine olan güveni artırarak güvenliklerini sağlamalı ve bölgede güvenliği azaltacak bir duruma izin vermemeli. Bölgede NATO’nun çıkarlarına hizmet etmemeli" ifadesini kullandı. 

NATO’nun bölgede güvenliğe katkıda bulunmadığı gibi, büyük bir istikrarsızlık kaynağı olduğunu savunan İranlı lider, “Afganistan ve Irak’taki müdahaleleri de, NATO’nun bölgede sadece kendi çıkarlarının peşinde olduğunu gösterdiğini söyledi. 


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