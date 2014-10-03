İran'dan Türkiye'ye tezkere telefonu

TBMM’de tezkerenin oylanmasının ardından, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nu arayarak Türkiye’nin bölgede tansiyonun artmasına neden olacak hiçbir şey yapmaması konusunda uyardı.

İran devlet televizyonunun aktardığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak; "Terörizmle mücadele konusunda alınan yöntemi eleştirerek mevcut durumu daha da karmaşık hale getirecek her türlü eylemden kaygı duyduklarını" ifade etti.

Zarif Türkiye’nin terörizmle mücadele etmek için seçtiği yöntemi eleştirerek, “Şu anki durumda, bölge ülkeleri sorumlulukla hareket etmeli ve durumu kötüleştirmekten kaçınmalı” dedi.

Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu, bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına saygılı olduklarını kaydetti.