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Dünya

İran'dan Türkiye'ye: Suriye'yi bırak, kendi içişlerine bak!

Parlamento haber ajansı ICANA'ya konuşan Nakavi, Gaziantep’te önceki gün gerçekleşen bombalı saldırıyı değerlendirdi

22 Ağustos 2012 13:49

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Hüseyin Nakavi, Gaziantep’teki terör saldırısına değinerek, Ankara’dan komşuları konusunda yürüttüğü politikayı gözden geçirmesini talep etti.

Parlamento haber ajansı ICANA'ya konuşan Nakavi, Gaziantep’te önceki gün gerçekleşen bombalı saldırıyı değerlendirerek, Ankara’dan “Suriye’ye müdahale edeceğine kendi iç meselelerine yönelmesini” istedi.

Ankara’nın başta El Kaide olmak üzere Suriye’deki terör guruplarını desteklediğini öne süren İranlı parlamenter, “Türkiye’nin bu desteği sadece Suriye’deki günahsız insanların hayatını kaybetmesine neden olmuyor belki Türkiye verdiği bu destekle kendi güvenliğini de tehlikeye sokmuş oluyor” diye konuştu.

Nakavi, “Türkiye, şimdi bir iç krizle karşı karşıya kalmış durumdadır. Ankara, Suriye’ye karışacağına ve bu ülke için düşmanca beyanat vereceğine kendi iç işlerini çözmeye baksın ” ifadesini kullandı.

Nakavi, Türkiye’nin Suriye’nin iç işlerine müdahalesinin Ankara’nın zararına olacağını ileri sürdü.

Söz konusu İranlı yetkili Türk jetinin düşmesinin ardından da Ankara’ya karşı Suriye konusunda sert ifadeler kullanmıştı. Nakavi, Türk jetinin düşmesi ile Ankara - Şam arasında yaşanan krizin, NATO’nun Suriye’ye müdahale etmesi için Türkiye tarafından çıkarılan bir “komplo” olarak değerlendirmişti.

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