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Dünya

İran'dan Türkiye'ye Suriye uyarısı

"Türkiye askeri müdahalede bulunursa sorun daha da büyür"

16 Şubat 2016 11:59

Suriye'de yaşanan savaşa yönelik Amerika, Avrupa ve Rusya'dan sonra bir uyarı da İran'dan geldi. İran Türkiye'yi uyararak askeri müdale olursa sorun daha da büyür dedi.

Posta'da yer alan habere göre, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Suriye'ye askeri müdahalede bulunabileceğine yönelik haberlere Tahran'dan tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Cabir Ensari, Ankara ve Riyad'ın Suriye'ye müdahalesinin sadece sorunu daha da büyüteceğini söyledi.

İran'ın yarı resmi Fars Ajansı'nın haberine göre Ensari, “İran, bölgesel ve uluslararası müdahaleler nedeniyle sorunun daha da karmaşık ve çok katmanlı hale geldiğini düşünüyor. Suriye hükümetiyle eşgüdüm içinde yapılmayan her yeni müdahale sorunu daha da karmaşıklaştırıp terörist saldırıların artmasına yol açacaktır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, “Suriye'de bazı kesimlerin izlediği saldırgan politikalar bugüne kadar hiçbir yere varmadığı gibi, aynı yolda yürümekle aynı sonucun alınacağı da açıktır. Askeri müdahaleye kalkışmadan önce bütün ülkelerin bu faktörleri hesaba katmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

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