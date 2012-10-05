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Dünya

İran'dan Türkiye'ye silah uyarısı

Rahimi, Suriye konusunda, İran ve Türkiye arasında temelde görüş farklılığı bulunmadığını da dile getirdi

05 Ekim 2012 21:27

 

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, Türkiye'den, Suriye'ye silah sevkiyatını engellemesini istediklerini açıkladı. Rahimi, "Suriye halkına yapılan yardımlar, ateşin üzerine dökülen benzin gibidir" dedi.
 
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi, Ankara'daki temaslarının ardından NTV'ye konuştu. Rahimi, Suriye sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğini söyledi.
 
''Dünyanın hiçbir yerinde savaşarak, çatışmayla çözüme varamazsınız. Bakın, iki filin kavgasında bile yok olan, onların ayaklarının altında bulunan çimlerdir. Askeri çatışmalarda da, yere kan dökülür. Biz, barışçıl davranışlarla, Suriye'deki bütün sorunları çözebileceğimizi düşünüyoruz. Birbirimize silah çekmemize gerek yok.''
 
Rahimi, Suriye konusunda, İran ve Türkiye arasında temelde görüş farklılığı bulunmadığını, her iki ülkeninin de bölgede güvenlik, sükunet ve gelişme istediğini kaydetti.
 
Akçakale'ye top mermisi düşmesini de değerlendiren Rahimi, yanlış anlamalara yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği uyarısında bulundu.
 
 

'Çatışma hepimize zarar verir'

 
 
''Türk halkına başsağlığı dilemek istiyorum. Suriye hükümetinin özür dilediğini duydum. Bu olayda bilhassa Türk makamlarını, Türk hükümetini itidalli, sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. İslam düşmanları Türkiye ve Suriye arasında çatışma yaşanmasını istiyor. Ancak bu, hepimize zarar verir. Ayrıca, karşımızdaki ülkeyi, dost ülkeyi boş yere yanlış anlamalara sevk edecek davranışlardan kaçınmalıyız.''
 
Rahimi, Suriye sorununun çözümü için Türkiye, İran, Mısır ve Suudi Arabistan tarafından oluşturulan dörtlü mekanizmaya Irak ve Bağlantısızlar grubu adına Venezuela'nın katılmasını önerdiklerini açıkladı.
 
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Ankara- Bağdat ilişkilerinde yaşanan krizin aşılması için rol üstlenebileceklerini de söyledi.

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