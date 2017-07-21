İran'dan Türkiye'ye 'siber saldırı' yalanlaması

İran, Türkiye genelinde 2015'de yaşanan elektrik kesintisinin İran'ın düzenlediği bir siber saldırı sonucu meydana geldiğine dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye genelinde 31 Mart 2015'de meydana gelen elektrik kesintisinin İran tarafından düzenlendiğine dair son günlerde medyada çıkan haberler gerçekdışıdır. Bu tip haberler, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri zedelemek amacıyla kasıtlı bir şekilde yapılmaktadır" denildi.