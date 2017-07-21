T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan Türkiye'ye 'siber saldırı' yalanlaması

"Bu tip haberler, iki ülke arasındaki ilişkileri zedelemek amacıyla kasıtlı yapılıyor"

21 Temmuz 2017 14:31

İran, Türkiye genelinde 2015'de yaşanan elektrik kesintisinin İran'ın düzenlediği bir siber saldırı sonucu meydana geldiğine dair basında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye genelinde 31 Mart 2015'de meydana gelen elektrik kesintisinin İran tarafından düzenlendiğine dair son günlerde medyada çıkan haberler gerçekdışıdır. Bu tip haberler, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri zedelemek amacıyla kasıtlı bir şekilde yapılmaktadır" denildi.

 

ETİKETLER

İranTürkiyeelektrikkesintiiddiayalanlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24