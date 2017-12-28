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Dünya

İran'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Aralık (DHA) - İran'ın Ankara Büyükelçiciği, yeni yıl arifesinde Türkiye'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu

28 Aralık 2017 19:11

Ekber Karabağ / Tahran, 28 Aralık (DHA) - İran\'ın Ankara Büyükelçiciği, yeni yıl arifesinde Türkiye\'deki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek İran vatandaşlarından gerekli olmadığı takdirde Türkiye\'ye seyahat edilmemesi uyarısında bulundu.
Büyükelçilik tarafından İran medyasına gönderilen bildiride, \"Türkiye\'deki olağanüstü halin devamı\" ve \"Türk güvenlik yetkililerinin uyarıları\" gerekçe gösterilerek, yurttaşlardan Türkiye\'ye \"gereksiz seyahatlerden\" kaçınılması istendi.
İran\'ın resmi haber ajansı İRNA ve bazı diğer haber ajansları tarafından aktarılan açıklamada, ayrıca İran yurttaşlarından Türkiye\'deki kalabalık ortamlardan uzak durmaları talep edildi.
Beşiktaş örneğine değinildi
Başta Beşiktaş olmak üzere İstanbul\'daki bazı ilçelerde güvenlik gerekçesiyle yılbaşı etkinliklerinin yasaklandığına değinilen açıklamada, Türk Polisi tarafından yapılan güvenlik uyarılarına da geniş yer verildi.

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