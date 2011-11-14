İran'dan Türkiye'ye sert eleştiri: Bağımsız olun!

T24

Mottaki, yayımlandığı bir makalede, "Türkiye yönetenler, fırsatı kaçırmadan tutumlarını düzeltmeli ve dış politikasını şeffaflaştırmalı" dedi. Türkiye'yi "bağımsız bir dış politikası"nı benimsemeye çağıran Mottaki, Türkiye'nin ABD ve Avrupa ülkelerince dikte edilen politikalara “uymaktan kaçınmasını" istedi. Manucherhr Mottaki, Türkiye’nin Suriye’deki gelişmelere ilişkin tutumunu sert dille eleştirirken de Ankara’nın, ABD ve AB hedeflerine uyabileceğini, siyasi prestiji ve itibarını yok ederek “çelişkili politikaları”nı yürütebileceğini sandığını öne sürdü.İran medyasına göre Mottaki, “Türkiye’nin ifade özgürlüğünün savunucusu olduğunu iddia ediyorsa eğer, o zaman neden sadece Suriye halkını desteklediğini öne sürüyor, Yemen ve Bahreyn halklarının hükümetlerinin zorba yönetimlerine karşı yaptıkları gösterilerine ise destek vermiyor” diye sordu.