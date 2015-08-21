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Dünya

İran'dan Türkiye'ye PKK notası

İran, saldırıya uğraya tır ve otobüsleri için Türkiye'ye nota verdi

21 Ağustos 2015 13:36

Tahran, Türkiye toprakları içinde PKK saldırısına uğrayan İran tır ve otobüslerinin daha ciddi şekilde korunması için Ankara'ya nota verdi.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak, İran vatandaşları ve taşıtlarının Türkiye topraklarında saldırıya uğramasından dolayı duyulan endişe aktarıldı ve Ankara’dan daha ciddi tedbirler alması istendi.

İran’ın Tabnak haber ajansına göre, Temmuz ayının sonlarından bugüne kadar İran’a ait 9 tır ve 1 yolcu otobüsü PKK militanlarının saldırısına uğradı. Bu saldırılarda bir İran vatandaşı hayatını kaybetti. Tahran yönetimi ayrıca Ankara-Tahran seferini yapan iki trenin PKK tarafından bombalanması üzerine iki ülke arasındaki tren seferlerini askıya aldı. (dha)

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