-İran'dan Türkiye'ye nükleer yardım teklifi NEW YORK (A.A) - 15.11.2011 - Üst düzey İranlı yetkili Muhammed Cevad Laricani, ülkesinin, tartışmalı nükleer teknolojisini komşularıyla paylaşmaya istekli olduğunu ve Türkiye'ye nükleer santral inşasında yardım edebileceğini söyledi. Laricani, New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, ''nükleer teknolojilerini komşu ülkelerle paylaşmaya çok hazır olduklarını'' ifade ederek, ''Türkiye yıllardır nükleer enerji santrali yapmaya çalışıyor, ancak Batı'da hiçbir ülke onlar için inşa etmeye istekli değil'' dedi. Muhammed Cevad Laricani, bu bağlamda Nükleer Silahsızlanma Anlaşması çerçevesinde Ortadoğu'daki diğer ülkelerle de işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi ile Matematik ve Fizik Enstitüsü'nün başkanı olan Muhammed Cevad Laricani, aynı zamanda parlamento başkanı Ali Laricani'nin kardeşi.